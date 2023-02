A previsão do tempo para esta terça-feira (7), é de tempo nublado e com pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a combinação de calor e umidade, favorece a formação de nuvens com probabilidade para pancadas de chuva de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

As temperaturas estão em elevação, a mínima registrada nesta terça-feira foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.