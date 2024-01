A terça-feira (2), será de sol com muitas nuvens, e tem previsão de chuva para o período da tarde e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as condições climáticas são típicas de verão, com disponibilidade de calor e umidade. Por isso, é possível ter os períodos de sol, e à tarde pancadas de chuva.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.