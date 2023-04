Terça-feira (4), será de sol com poucas nuvens e tempo quente em Três Lagoas. A previsão do tempo indica um dia de tempo estável e sem previsão de chuva para toda a costa Leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), circulação anticiclônica favorece esse tempo mais quente e seco no Estado.

Os termômetros registraram a mínima 21°C, e a máxima pode chegar aos 33°C.