Terça-feira de temperaturas altas e tem previsão de chuva para Três Lagoas

A terça-feira (16), será de sol com aumento de nuvens pela manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com as informações do boletim meteorológico, emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas seguem altas, com variação de nebulosidade e possibilidade de chuva em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Para esta terça-feira, não estão descartadas tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento principalmente nas regiões Centro-Norte, Leste e Nordeste do Estado.

A temperatura mínima registrada hoje, foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 32°C, em Três Lagoas.