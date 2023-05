Terça-feira de tempo estável e sem previsão de chuva para Três Lagoas

A terça-feira (2), será de sol com algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

As manhãs conituan mais frias, mas no decorrer do dia os termômetros estarão em elevação, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), uma frente fria avança por Mato Grosso do Sul, trazendo chuva para os municípios das regiões Oeste e Sul.

O Cemtec explica que essas instabilidades são resultados do avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de umidade e deslocamento de cavados.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 18°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.