Terça-feira de tempo instável e tem previsão mais de chuva para Três Lagoas

Terça-feira(24), será de sol entre nuvens, e com pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto, em Três Lagoas. A previsão indica tempo instável, com aberturas de sol, aumento de nebulosidade e pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada.

Conforme o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), chuvas mais intensas não estão descartadas, devido a grande disponibilidade de umidade em todo a região Leste do Estado.

Em Três Lagoas, os termômetros continuam em elevação, a mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.