Terça-feira de tempo nublado com previsão de chuva ao longo todo o dia

Terça-feira (17), começou com tempo fechado e garoa fina. A previsão indica o dia com muitas nuvens, e chove rápido durante o dia e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica ocorrência de chuva intensa com acumulados podendo ultrapassar 40mm, principalmente no período da tarde em todo o Mato Grosso do Sul.

Essa instabilidade atmosférica é uma situação típica de verão, com disponibilidade de calor e umidade. De acordo com o Cemtec, pode ocorrer chuvas irregulares durante essa estação do ano, ou seja, chove em uma cidade ou bairro e na cidade ou bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade.

Em Três Lagoas a temperatura estarão em elevação, a mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.