Terça-feira (25), de tempo seco e quente, céu com muitas nuvens e sem previsão de chuva para Três Lagoas. O sol aparece em todo o Estado, com variação de nebulosidade devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica.

A umidade relativa do ar poderá chegar aos 15%, considerado alarmante.

Os termômetros estarão em elevação, em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 17°C, e a máxima pode chegar aos 30°C.