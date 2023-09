Terça-feira deverá ser de céu ensolarado e calor intenso em Três Lagoas

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para terça-feira (12), aponta céu ensolarado com poucas nuvens e altas temperaturas, em Três Lagoas.

As temperaturas irão variar entre 21°C e 35°C, com a umidade relativa do ar estimada entre 30% e 20%, em toda região Leste de Mato Grosso do Sul.

Em Anaurilândia a temperatura mínima será de 21°C e máxima de 34°C; em Paranaíba, irá variar entre 20°C e 35°C; Aparecida do Taboado terá mínima de 21°C e máxima de 35°C; Inocência apresentará mínima de 22°C e máxima de 35°C; por fim, Água Clara terá mínima de 20°C e máxima de 35°C.