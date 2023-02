Terça-feira segue com tempo instável e com temperatura máxima de 30°C em Três Lagoas

A terça-feira (21) amanheceu chuvosa e com friozinho, mas no decorrer do dia as temperaturas estarão em elevação, e a chuva não dá trégua em Três Lagoas.

De acordo com a previsão do tempo, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer hora.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão de tempo instável, com chuva de intensidade fraca e moderada em toda a costa Leste de Mato Grosso do Sul.

A temperatura mínima registrada nesta terça-feira foi de 21°C, e a máxima pode chegar aos 30°C.