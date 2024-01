A terça-feira (30), será de sol, aumento de temperatura e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

E de acordo, com o boletim meteorológico do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica tempo estável, céu aberto com aumento de nebulosidade. Há possibilidade de chuva, mas somente pancadas típicas de verão, quando chove em áreas isoladas.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 21°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.