Terça-feira será de sol e tempo abafado em Três Lagoas

A previsão para terça-feira (11) em Mato Grosso do Sul indica tempo com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado devido a atuação de uma circulação anticiclônica. Nas regiões Leste, Norte e Pantaneira há a probabilidade para pancadas de chuvas isoladas devido a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que Três Lagoas terá 20°C de mínima e máxima de 33°C. O dia será de sol e de tempo abafado na região. Em Campo Grande, a mínima será de 20°C e a máxima de 30°C.

No Norte, a previsão é de 21°C de mínima e máxima de 32°C. No Pantanal, Corumbá terá mínima de 23° e máxima de 30°C.