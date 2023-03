Terça-feira será de temperaturas em elevação e pode chover em Três Lagoas

Terça-feira (21), de sol com algumas nuvens, temperaturas em elevação e pode chover rápido durante o dia e à noite, em Três Lagoas.

A previsão do tempo indica um dia de sol, variação de nebulosidade e uma pequena probabilidade de chuva de intensidade fraca na costa Leste de Mato Grosso do Sul.

Segundo a meteorologia, o volume de chuvas deve reduzir, comparado aos registros das últimas semanas, mas ainda podem ocorrer acumulados significativos.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 33°C.