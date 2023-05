Terça-feira será de tempo estável e seco em Três Lagoas

Uma massa de ar seco deixa o tempo estável, e sem previsão de chuva. A terça-feira (23), será de sol, com muitas nuvens, à noite a nebulosidade diminui, em Três Lagoas.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) recomenda que a população evite exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e beba bastante líquido devido às condições de tempo seco.

Mas o tempo deve mudar com a chegada de uma nova frente fria, a terceira deste outono, acompanhada de chuva a partir de sábado (27).

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 16°C, e máxima não passa dos 29°C.