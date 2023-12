Terça-feira será de tempo fechado e com chuva em Três Lagoas

A terça-feira (5), começou chuva fraca durante a madrugada, no amanhecer céu com muitas nuvens e tem previsão de mais chuva durante o dia, em Três Lagoas.

De acordo com a previsão do tempo, emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica tempo instável e probabilidade de chuvas em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, ainda podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Na região Leste do Estado, a instabilidade é devido ao avanço de uma frente de fria oceânica aliado ao fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia. Além disso, tem o deslocamento de cavados e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai também favorece a formação de nuvens e chuvas.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima não passa dos 32°C.