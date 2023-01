Terça-feira será de tempo instável e com previsão de chuva em Três Lagoas

Terça-feira (10), será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, e à noite, em Três Lagoas. A previsão do tempo, de acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica tempo instável, com aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas, em todo o Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com o boletim meteorológico, as chuvas variam de intensidade moderada a forte e podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de cavados, aliado a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno.

A temperatura mínima registrada foi de 21°C, e a máxima pode 32°C, em Três Lagoas.