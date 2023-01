Terça-feira será de tempo instável e pancadas de chuva a qualquer hora do dia

A terça-feira (3), será de tempo instável, e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, em Três Lagoas.

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido a aproximação e atuação de uma frente fria, aliado a um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, que contribui para formação de chuva em todo Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima não passa dos 29°C.