Terça-feira será de tempo quente e seco em Três Lagoas

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para terça-feira (8) é de continuidade do tempo quente e seco, com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, o cenário é o mesmo, manhãs com temperaturas amenas, e elevação no decorrer do dia, não tem previsão de chuva para toda costa Lestes do Estado.

Essa condição é decorrente da atuação de um bloqueio atmosférico, que inibe a formação de nuvens de chuva.

Para as regiões do Norte e Bolsão, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo de baixa umidade.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 19°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.