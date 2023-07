Terça-feira será de tempo seco e calor em Três Lagoas

Nesta terça-feira (11), o tempo permanece seco e quente durante o dia, com sol e variação de nebulosidade em todo Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia.

Três Lagoas registra mínima de 17º e máxima de 33º nesta terça-feira.

A partir de quarta-feira (12), o tempo começa a mudar com a chegada de uma nova frente fria, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade que favorece a formação de nuvens e chuvas.