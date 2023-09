Terça-feira será mais um dia de calor extremo em Três Lagoas

A terça-feira (26), será mais um dia de calor extremo com sol e aumento de nuvens de manhã, podendo ocorrer pancadas de chuva isolada à tarde e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a costa Leste de Mato Grosso do Sul, a onda de calor é devido à atuação de um bloqueio atmosférico que continua favorecendo as altas temperaturas. Além disso, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Aliado às baixas temperaturas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 20%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Continue Lendo...

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 26°C, e a máxima pode ultrapassar os 38°C.