Terça-feira será típica de verão, sol pela manhã e chuva à tarde

A terça-feira (20), será de sol e aumento de nuvens pela manhã, à tarde tem previsão de pancadas de chuva, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), chuvas são esperadas em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, em destaque, Centro-Norte, Nordeste e Leste do estado.

Ainda de acordo com Cemtec, essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido a combinação de calor e convergência de umidade. Além disso, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica aliada a cavados pode favorecer a formação de nuvens e chuvas.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.