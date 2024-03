Terça-feira será tempo estável e altas temperaturas em Três Lagoas

A terça-feira (12), será de sol com algumas nuvens, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

Além do tempo estável, podem ser registradas altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, com valores entre 15% e 35%. O calorão deve ser destaque principalmente nas regiões Sul, Sudoeste, Sudeste e Leste do estado devido a atuação de uma massa de ar quente e seca.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), apesar dos valores acima da média, possivelmente não configura-se onda de calor nas outras regiões. Recomenda-se tomar bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 36°C.