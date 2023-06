Terça será de sol e a temperatura volta a subir em Três Lagoas

A previsão para a terça-feira (20) é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. As temperaturas estarão em elevação podendo atingir 30°C ao longo do dia. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido às condições meteorológicas, é esperada a formação de nevoeiros e neblinas.

Em Três Lagoas, a mínima foi de 11°C pela manhã e, a temperatura máxima, deverá chegar a 26°C durante a tarde. Campo Grande, a mínima é de 12°C e a máxima de 26°C; em Dourados, a temperatura varia entre 9°C e 24°C.