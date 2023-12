Terceira edição da "Eldorado Run" arrecadou 6 toneladas de alimentos

A terceira edição da Eldorado Run, promovida pela Eldorado Brasil, foi um evento que uniu esporte e responsabilidade social para celebrar os 11 anos da empresa. Mais de mil participantes se juntaram na Lagoa Maior, neste domingo (3), resultando na arrecadação de 6 toneladas de alimentos, que beneficiaram três entidades locais.

O esforço dos voluntários da empresa permitiu que a distribuição dos alimentos acontecesse no mesmo dia da arrecadação. Em apenas duas horas após o término da coleta, as entidades já estavam recebendo as doações. O total arrecadado foi dividido entre as instituições Apae, Lar dos Idosos e Rede Feminina de Combate ao Câncer, todas de Três Lagoas.

“Em nome da Rede Feminina de Combate ao Câncer gostaríamos de agradecer à Eldorado Brasil e a todos os voluntários que organizaram e fizeram esse evento maravilhoso. Os alimentos doados farão a diferença, principalmente nessa época do ano, aos nossos assistidos mais carentes. Parabenizamos também, pela iniciativa e pelo trabalho de prevenção e cuidados à saúde de todos os colaboradores e comunidade de Três Lagoas”, declara Mariana Amaral, coordenadora financeira da instituição.

A Eldorado Run manteve a tradição das edições anteriores, oferecendo modalidades de corrida de 5km e 10km, além de uma caminhada de 5km. Essa diversidade de modalidades e distâncias atraiu mais uma vez um público amplo de diferentes níveis de condicionamento físico e idade, promovendo a inclusão e criando um ambiente acolhedor para todos. Entre os participantes estava a idosa Maria de Lourdes Silva Santos, com 74 anos, que participou da caminhada e conta que participa de eventos esportivos desde 2017. “Estive em todas as edições da Eldorado Run e para mim, o que mais importa é a satisfação de participar de eventos como esse e cuidar da minha saúde e bem-estar” afirma dona Maria.

Os atletas foram apoiados ao longo de todo o percurso com pontos de hidratação e, ao final, receberam frutas e isotônicos, reforçando o cuidado especial da organização com a experiência dos participantes. Ao final da corrida, os inscritos participaram de sorteios de bicicletas.

Com um clima de muita animação e uma atmosfera de solidariedade, a Eldorado Run já se tornou um evento no calendário da cidade. Elcio Trajano Junior, diretor de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação da Eldorado Brasil, expressou a importância de iniciativas como essa: “A Eldorado Run é uma oportunidade para que a comunidade conheça os nossos valores e impacto social, criando uma base sólida para um relacionamento duradouro e benéfico para ambas as partes. Sempre focado na valorização de pessoas, a Eldorado Brasil, investindo na saúde mental, proporciona a prática de um esporte democrático, onde todos podem participar e investir em sua saúde e bem-estar. Com a contribuição de donativos, reafirmamos nosso comprometimento e contribuição para o desenvolvimento conjunto.”

Vencedores

Confira os vencedores:

Na categoria geral masculino e feminino os primeiros colocados são:

Corrida 5 km:

Lincoln Hidalgo e Natália Gabriela de Carvalho;

Corrida 10 km:

Marcelo dos Santos Silva e Marilene da Silva Rocha.

Para conferir a classificação completa dos vencedores da terceira edição da Eldorado Run acesse o site.

*Com informações da assessoria da Eldorado Brasil