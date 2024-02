Termina dia 21 o prazo de recadastramento de auxílios para alunos do IFMS

Segue aberto até o dia 21 de fevereiro o prazo para recadastramento de estudantes já contemplados em editais do ano passado para recebimento de auxílios Alimentação, Permanência, Transporte, Moradia e Indígena e Quilombola, oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Este recadastramento visa a análise da manutenção dos benefícios para o ano letivo de 2024, destinados a estudantes veteranos dos cursos presenciais técnicos integrados, técnicos subsequentes, Proeja e cursos superiores de graduação.

As regras e demais informações estão dispostas no Edital nº 007/2024 e seus anexos, disponibilizados na Central de Seleção do IFMS.

Devem efetuar o recadastro aqueles beneficiados por meio dos editais de assistência estudantil de números 01/2023; 019/2023; e 019.5/2023.

Inscrições



Os estudantes devem se inscrever pela Página do Candidato até 21 de fevereiro. Após efetuar login, o candidato deve atualizar o Questionário Socioeconômico para o ano de 2024 e informar os dados solicitados, tais como alterações, se houver, na composição e renda de seu grupo familiar em relação ao ano anterior, alteração de endereço, entre outros.

Toda a documentação exigida em cada uma das situações estão elencadas no edital e seus anexos.

Auxílios - A divulgação do resultado preliminar da seleção está prevista para 15 de março, com prazo para recursos nos dias 18 e 19.

Já o resultado final será publicado no dia 21 do mesmo mês.

Os auxílios serão pagos em dez parcelas, de março a dezembro. Os valores referentes aos de transporte e alimentação, nos meses de julho e dezembro, serão proporcionais aos dias letivos.

O número de parcelas e valores dos auxílios poderão ser alterados a qualquer momento, mediante disponibilidade orçamentária e não necessariamente cobrirão o valor total dos gastos dos estudantes.

O recadastramento não garante a continuidade da concessão de auxílios em 2024, pois também é condicionada à disponibilidade de orçamento no IFMS, podendo, portanto, haver lista de espera.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito com a Pró-Reitoria de Ensino pelo endereço eletrônico proen@ifms.edu.br.

*Informações da assessoria do IFMS.