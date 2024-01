Terminal rodoviária de Três Lagoas tem movimentação intensa

O dia 2 de janeiro começou com o terminal rodoviário de Três Lagoas lotado de passageiros embarcando e desembarcado na cidade.

O destino de alguns passageiros que estavam no local seria seguir viagem para cidades do Estado, como Ribas do Rio Pardo e Campo Grande, entre outras, bem como para outros estados, como Minas Gerais, São Paulo, entre outros do Nordeste.

O terminal rodoviário de Três Lagoas deve passar por reforma neste ano. O projeto prevê, inclusive, o cercamento do local para evitar perturbação dos usuários de drogas que vivem na praça da rodoviária.

