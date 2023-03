Terreno com mato alto incomoda moradores do Jardim dos Ypês

Mesmo com a epidemia de dengue instalada em Três Lagoas, as reclamações com terrenos baldios sujos não param. Desta vez o local está no bairro Jardim dos Ypês e tem incomodado moradores daquela região.Ele está localizado entre as ruas Joaquim Gomes Toledo e Ayrton Peron.

O mato alto avança pela calçada e há lixo descartado de forma errada, favorecendo o surgimento de insetos e animais peçonhentos. No mês passado a prefeitura começou a autuar os proprietários que não mantiverem seus terrenos limpos, porém com as chuvas, o mato cresceu de forma bastante rápida.

Veja a reportagem completa: