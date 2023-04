Terreno na Vila Piloto gera transtornos aos moradores

Os moradores da rua 38 no bairro Vila Piloto não aguentam mais conviver com o matagal dos terrenos baldios. Restos de construção, galhos de árvore, lixo doméstico e animais mortos compõem a paisagem, trazem mau cheiro e transtornos.

A falta de limpeza nesses terrenos pode gerar problemas diversos em virtude do acúmulo de lixo e entulho e do crescimento do mato. Esses fatores facilitam a proliferação de roedores, insetos e animais peçonhentos.

