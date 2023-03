A CTG Brasil realizou na última quinta-feira (16) testes sonoros das sirenes instaladas na zona de autos salvamento da barragem da Usina Jupiá. Eles fazem parte do processo de implantação do Plano de Ação de Emergência da barragem.

A partir deste teste as ações serão mais frequentes. A preocupação e os cuidados com as barragens aumentaram após episódios envolvendo o rompimento de barragens, em especial da de Brumadinho.

Confira a reportagem completa: