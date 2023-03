Testes sonoros na Usina de Jupiá acontecem nesta quinta-feira em Três Lagoas

Nesta quinta-feira o setor de segurança de barragens da CTG Brasil promove, na Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias, a Usina de Jupiá, testes sonoros no sistema de alerta do local. Eles contam com a parecia da Defesa Civil e acontecem a partir das 9h da manhã.

O objetivo é avaliar o desempenho da rede de alerta de emergência instalada na zona de auto salvamento da Usina de Jupiá. João Luiz da Silva, coordenador da Defesa Civil, ressalta que o teste não apresenta nenhum risco para a população, apenas o incômodo com os sinais da sirene que devem ser acionadas, pelo menos, quatro vezes dentro do intervalo de uma hora.