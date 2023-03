Evento sobre 'educação em diabetes' será realizado gratuitamente na Lagoa Maior

Conhecimento só é útil quando compartilhado. É com essa premissa que pela segunda edição o evento "Diabetes Sob Controle" será realizado, neste sábado (4), na circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas, a partir das 9h. O encontro é uma iniciativa sem fins lucrativos e que objetiva compartilhar educação em diabetes entre os moradores que convivem com a doença. O evento é gratuito e aberto para a comunidade, incluindo pais, amigos e familiares de crianças ou adolescentes diabéticos tipo 1.

Segundo a idealizadora da ação, Tatiane Simon, desta vez o foco das palestras e dinâmicas será voltado à saúde mental após o diagnóstico da doença. "Para o paciente em si, é um choque. A vida é transformada de uma hora para outra e uma série de obrigações passam a fazer parte da rotina. Quando o diagnóstico vem na adolescência, como foi o meu caso, a rebeldia é quase que inevitável. Já para os pais do paciente, é um luto absurdo. O sentimento de culpa chega junto com o diagnóstico na maioria dos casos. Por isso, o papel do psicólogo é tão fundamental para a família no processo de aceitação", destaca.

Aos 30 anos, Tatiane foi diagnosticada com diabética tipo 1 aos 14 anos, mas somente aos 26 superou o processo de luto. Nas redes sociais, ela compartilha experiências diárias com a doença e conta como foi a aceitação do diabetes ao longo dos anos. "A materialização dessa superação veio por meio do perfil no Instragram, o @diabetestipovoce. Mas, sem dúvida, realizar encontros presenciais com os 'meus iguais' fortalece nossa rede apoio e ratifica meu propósito: encurtar o processo de luto e aumentar a qualidade de vida de outros diabéticos em Três Lagoas", salienta.

Diabetes Sob Controle

Por meio de palestras e dinâmicas, os convidados aprendem mais sobre o manejo da doença. Nesta edição, a psicóloga Carolina Ferraz abordará o tema: "Existe vida pós-diagnóstico: como superar o luto e conviver com o diabetes?". Além disso, a nutricionista funcional Melissa Siketo irá conduzir uma dinâmica envolvendo os principais mitos e verdades sobre alimentos versus diabetes. "De maneira lúdica, a gente ensina e interage. Fortalecemos nossa rede de apoio e saímos mais fortes para seguir com quem não se separa de nós nem por um segundo: o diabetes", finaliza Tatiane.