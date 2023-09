TG Distribuidora inaugura loja em Três Lagoas

A cidade de Três Lagoas recebeu um novo centro de distribuição tecnológica. Como parte do plano de expansão e mais presença de atendimento ao cliente, a empresa TG Distribuidora inaugurou a sua 4ª loja física no estado de Mato Grosso do Sul. A nova unidade fica localizada na rua Darcy Pio, nº 1.333, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

A TG Distribuidora é uma empresa especializada em telecomunicação, automação, segurança eletrônica, telefonia e informática. Na loja, os consumidores poderão contratar uma gama de produtos e serviços, como componentes eletrônicos, cabeamentos, automatizadores e eletrificadores residenciais, centrais de alarme, haste para cerca elétrica, parabólicas, receptores, conectores, fontes, LNBF, DVR, HVR e linha completa para CFTV.

De acordo com a TG Distribuidora, o novo espaço foi pensando estrategicamente para melhor atender o cliente três-lagoense, trazendo para a cidade um modelo de loja moderna, oferecendo um atendimento personalizado com muito mais conforto e segurança. A escolha do município considerou as vantagens do comércio local, o crescimento e o aumento de clientes na região.

No evento de inauguração, na sexta-feira (15), teve música, churrasco e sorteio de prêmios, e contou também com a presença de parceiros, clientes e fornecedores da TG Distribuidora, como representantes da Garen – Automações de Portões, Portas Sociais e Cancelas, o proprietário José Marcio Ramirez, o diretor comercial Carlos Eduardo Peres e o Douglas Medeiros do departamento comercial. A empresa conta com outros parceiros como a Hikvision – Equipamentos de Vigilância por Vídeo, a AGL – Fechaduras Eletrônicas e a Líder - Porteiros Eletrônicos.

“A ideia da inauguração foi apresentar, expor nossos produtos e soluções, e fazer contato com os nossos clientes da região para prestar um atendimento diferenciado, em Três Lagoas, que é uma cidade muito próspera e que está em constante crescimento”, expressou o proprietário da TG Distribuidora, Michael Rodrigues.

Ainda de acordo com a TG Distribuidora, o objetivo principal é distribuir produtos e soluções em tecnologia de comunicação, segurança, informática e automatização para todo o estado do Mato Grosso do Sul, com variedades de produtos, agilidade e excelência no atendimento e suporte, contribuindo com avanço tecnológico, promovendo a capacitação intelectual e profissional dos colaboradores. “Nós começamos pequeno, com a ideia do meu pai. E viemos aprendendo e desenvolvendo uma filosofia de atuação com os clientes e fornecedores, com muito respeito e parceria. Todo tipo de comércio inicia com parcerias, que são positivas para ambos os lados”, ressaltou o empresário Michael Rodrigues.

Sobre a TG Distribuidora

A empresa TG Distribuidora iniciou suas atividades na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, em 2013. Com o crescimento exponencial da instituição outras unidades foram abertas no estado, na capital Campo Grande, em 2014, e nos municípios de Ponta Porã, em 2018 e, em Três Lagoas, em 2023. Seus fundadores, Michael Rodrigues, Tercio Gauna e Cirene Costa e colaboradores possuem mais de 23 anos de experiência no mercado de telecomunicações, segurança e automação.

A sigla TG é abreviação do nome Tercio Gauna. Entre os pilares da empresa estão a integridade, confiança, comodidade, praticidade e os bons preços, que garantem o sucesso futuro dos seus clientes e parceiros. Além de estar atenta às novas tecnologias e novos desafios, afim de ampliar seus horizontes nesse mercado.

A empresa possui uma eficiente estrutura informatiza para melhor interagir com seus clientes e parceiros, possibilitando, assim, atender às diversas exigências do mercado. Sua localização central é de fácil acesso aos clientes e aos transportadores, pois a empresa atinge todo o Território do estado.