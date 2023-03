Thomas Ryu terá uma nova chance para conquistar a vaga na Seleção Brasileira

Não foi dessa vez que Thomas Ryu Kobayashi, de 12 anos, atleta de karatê conseguiu sua vaga na Seleção Brasileira, mas trouxe para Três Lagoas duas medalhas de ouro da etapa nacional do Campeonato Brasileiro.

A seletiva nacional aconteceu nos dias 1° a 5 de março, no Centro de Treinamentos de Karatê do Brasil, na cidade de Caucaia, em Fortaleza.

A vaga para seleção não foi garantida, mas o atleta de Três Lagoas que compete na categoria sub-14 trouxe na bagagem duas medalhas de ouro, isso porque em paralelo a seletiva aconteceu também a etapa do Campeonato Brasileiro de Karatês. Thomas foi medalha de ouro no estilo Kata e no Shiai Kumite.

O Kata, são movimentos ou formas de lutas imaginárias que o praticante executa. Para a execução de um Kata, é necessário levar em conta os seguintes fatores: força, velocidade de execução, postura, atitude e boa forma física, e nesta modalidade Thomas foi ouro. A medalha dourada também veio no Shiai kumite. A competição é a luta pela conquista de pontos, conforme o regulamento e, consiste em dois atletas, tentando desferir o golpe perfeito. Novamente o três-lagoenses conquistou o topo do pódim.

A competição reniu os melhores atletas da atualidade de diversas regiões do país, onde cada um lutava contra outro. Os melhores eram escolhidos para representar o Brasil no Sul-americano.

Em entrevista ao programa TVC Agora, Thomas revelou que a vaga na seleção não veio por muito pouco. “Havia ganhado dois combates e meu adversário também teve duas conquistas, mas no critério desempate, os juízes deram ponto para ele justamente porque uma das vitórias foi em cima de mim”, explicou Thomas. O fator nervosismo também falou mais alto. “Mesmo concentrado ainda senti um certo nervosismo com alguns erros e isso acabou atrapalhando minha participação nesta etapa”, justificou o atleta. Mas a esperança é a última que morre, pois Thomas embarca nesta semana para Joinville, em Santa Catarina, onde participa da segunda fase da seletiva nacional que irá escolher os atletas que irão representar o Brasil no Campeonato Sul-americano de Karatê. Neste ano o sul-americano acontece em São José do Campos, São Paulo. “Desta vez não vou deixar essa oportunidade, vou chegar mais forte e tenho certeza que vou conquistar minha vaga na Seleção Brasileira”, afirmou o karateca.Mes com pouca idade, Thomas Ryu Kobaish, é faixa marrom, e leva o karatê a sério. O jovem começou a treinar arte marcial aos 8 anos, e não demorou para as conquistas chegarem. O jovem divide seu tempo entre treinos, estudo e competição.

Inclusive, enquanto o jovem competia na capital cearense, perdeu duas provas importantíssimas na escola, de matemática e de português, mas os professores consideraram a falta e irão reaplicar as provas.

O atleta busca apoio para continuar competindo e trazendo medalhas para Três Lagoas. Atualmente, Thomas conta com apoio nas passagens da Prefeitura de Três Lagoas, e alguns empresários.