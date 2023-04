Thomaz Kobayashi se classifica para o Pan-americano no Chile

Vai ter três-lagoense no Chile em agosto disputando o título de campeão do Campeonato Pan-americano de Karatê. É o pequeno e talentoso, Thomaz Ryu Kobayashi, de 13 anos, que conquistou a vaga ao se classificar como vice-campeão no Campeonato Sul-americano de Karatê, que está acontecendo em São Bernardo do Campo – SP.

O atleta integrou a seleção brasileira de karatê e entrou na disputa do título com competidores de 10 países.

Thomaz chegou no último desafio da categoria kata – 13 anos, porém, por apenas 3 décimos de diferença, o título ficou com o venezuelano Luís Ruez. No shiai kumitê o jovem não atingiu a pontuação, mas a medalha de prata lhe rendeu a classificação para o Pan-americano, sendo o primeiro três-lagoense nesta idade a competir uma competição internacional de karatê.

Orgulhoso do aluno, o treinador e presidente da Associação Zanon de Karatê, Cloudoardo Zanon, está apostando alto no próximo desafio. “Estou surpreso e muito feliz com os resultados do Thomaz, e agora vamos ter que treinar pesado, pois, a responsabilidade aumentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o secretário, “Thomaz é um campeão em todos os sentidos, sendo um exemplo para a garotada da sua idade. Esta dedicação ao esporte vem rendendo frutos e orgulho para todos nós. Em nome do prefeito Angelo Guerreiro e da Sejuvel, digo que apoiaremos o atleta no que for possível”, destacou.

O menino foi bronze na edição do ano passado dos Jogos Escolares Brasileiros, ouro nos Jogos Escolares da Juventude de MS e foi classificado para esta competição ao ser aprovado em duas seletivas nacionais neste ano.