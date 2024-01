Time de base de Três Lagoas é destaque em torneio nacional

Matheus Gonzaga e Kauã Cruz, ambos de 13 anos, foram contratados para jogar no time do PSTC de Londrina. Os dois atletas são de Três Lagoas e foram revelados durante a Copa Sul-Americana da Paz, jogaram pela Seleção de Três Lagoas de Futebol. O campeonato ocorreu entre os dias 14 e 20 de janeiro, na cidade de Lavinia (SP).

Os atletas devem se apresentar nesta segunda-feira (29), no centro de treinamento do clube paranaense. O torneio reuniu 70 equipes de diversos estados, como Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

A Copa Sul-Americana da Paz é o maior torneio de futebol de Base disputado em âmbito nacional. De acordo com técnico Renato Ribeiro, a meta para o futuro é montar uma equipe com 100% dos atletas de Três Lagoas para disputar o maior torneio de futebol júnior do Brasil: a Copa São Paulo Juniores. "Começamos esse trabalho há um ano com apoio da Sejuvel e da prefeitura. Futebol não tem sorte, tem trabalho sério, e hoje colhemos frutos com esses atletas disputando torneio de alto nível", explicou o técnico.

A Seleção de Três Lagoas de futebol de Base enviou dois times para os torneios, sub-13 e sub-14. O desempenho destes atletas foi destaque no campeonato sendo e considerados os melhores em equipe do torneio.

Ambas equipes chegaram à fase semifinal da competição, mas infelizmente perderam seus dois jogos e não garantiram vaga na grande final. A classificação dos times três-lagoenses por campanha foram: sub 13, terceiro lugar e, sub 14, na quarta colocação.

Se Três Lagoas não tem um time profissional disputando o campeonato estadual e se o trabalho continuar, poderemos ter uma equipe na Copa São Paulo Júnior. "A contratação destes dois atletas nos mostra que estamos no caminho certo com a responsabilidade. Agora vamos nos preparar mais ainda, porque em fevereiro vamos disputar a Copa dos Campeões, em São José do Rio Preto. Torneio que reúne os melhores times de São Paulo, nós estaremos lá", pontuou o técnico.