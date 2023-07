Time de basquetebol se classifica para Copa

A equipe masculina da Escola Estadual “Dom Aquino Corrêa” ficou com a medalha de bronze dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul de basquetebol 12 a 14 anos (1ª divisão), realizados na semana passada em Dourados.

De 17 a 22 de julho, equipes de basquete e handebol de todo o Estado se enfrentaram para levar para suas cidades o troféu de campeão 2022 em suas modalidades e garantir a vaga na Copa dos Campeões, que acontecerá em Coxim, de 22 e 26 de agosto.

O time se destacou em todas as fases e chegaram à semifinal contra a equipe de Rio Brilhante, que levou a melhor e venceu por 64 a 31. Na briga pelo terceiro lugar, Três Lagoas fechou o placar em 47 a 41 contra a garotada de Ponta Porã e perpetuou a alegria da medalha de bronze e classificação para a Copa dos Campeões. Nesta modalidade, o campeão e vice-campeão foram Rio Brilhante e Dourados, consecutivamente, na primeira divisão. Na segunda divisão, os vencedores são os representantes de Maracaju.

O basquete feminino de Três Lagoas ficou em 6º lugar e no handebol masculino, a equipe da Escola Estadual “Luiz Lopes de Carvalho” ficou na terceira colocação da segunda divisão.

As equipes do município contaram com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) para participar dos Jogos.