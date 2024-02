Time de futebol Mac vence Torneio Início da 5ª edição da Copa das Comunidades

Começou o maior campeonato amador de futebol de campo de Três Lagoas, a 5ª edição da Copa das Comunidades de Futebol teve início no domingo (4), no Campo da Arena dos Atletas, no bairro Jardim Maristela, com os 52 times disputando pontos do Torneio Início. A equipe Mac venceu essa primeira disputa e garantiu os 3 pontos na competição; seguida do Quiosque Central, com o terceiro lugar e 2 pontos; e os times Novo Horizonte e Piononense – que respectivamente conquistaram a terceira e quarta posição- ambos com 1 ponto cada.

O evento é promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel). Serão 52 times da cidade disputando o título e as premiações oferecidas, e esta edição já entra para a história como a maior de todas já realizadas.

Os jogos da 5ª Copa das Comunidades de Futebol 2024 serão realizados em vários campos pela cidade, incluindo Jardim Maristela, Vila Piloto, NOB (Poeirão), Vila São João (Arena Botafogo), Jupiá, Vila Maria, Paranapungá e Jardim Ipanema. O campeonato permanece semelhante aos anos anteriores, com 52 times divididos em 13 grupos de 4 equipes. Na fase de classificação, jogarão entre si nos grupos, e os 32 melhores pontuados avançarão para a fase final eliminatória.

“A quantidade de equipes participantes superou todas as edições anteriores. E a 5ª edição da Copa das Comunidades de Futebol é a maior competição de futebol municipal já realizada no estado de Mato Grosso do Sul” disse o Secretário da Sejuvel, Antônio Realino.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas