Time de Três Lagoas irá para o Sul-Americano

A terceira idade ou melhor idade, que começa aos 60 anos é vista por muitos com a imagem de um ‘vovô’ ou ‘vovó’ que já fez de tudo o que a vida tinha para oferecer, ou seja, as pessoas achavam que o idoso não podia fazer nenhuma atividade física. Mas isso ficou no passado.



A exemplo é o time de vôlei adaptado da Associação Esportiva Melhor Idade de Três Lagoas, os que treinam três vezes por semana e participa de campeonatos estaduais e nacionais. No final do mês janeiro, os atletas estiveram competindo na cidade de Amparo (SP). Na competição, Três Lagoas foi representada em todas as categorias: 50 anos, 60 e 70, tanto no feminino, quanto no masculino.



E foram os homens da categoria 45+(homens com mais de 45 anos), e 68+ (acima dos 68 anos), que conquistaram o direito de participar do Sul-Americano de Vôlei Adaptado, que acontece em julho próximo. De acordo com o diretor esportivo da associação, Edinaldo Fernandes da Silva, a classificação para o sul-americano muda totalmente os treinamentos. “Já estávamos preparados e competindo na liga paulista, mas agora vamos intensificar na preparação e a valorização é maior, então temos que pegar mais firme ainda”, disse o diretor.



O vôlei adaptado para idosos é uma modalidade que possui regras diferenciadas do voleibol tradicional, mas tem ajudado na socialização dos idosos, principalmente contra a depressão. Arlindo de Oliveira Souza, de 81 anos, é um dos atletas que compõe o time. Ele sempre teve uma vida esportiva ativa, e mesmo assim, precisou fazer duas cirurgias de ponte de safena. E foi o vôlei adaptado que trouxe o homem para as quadras e ter uma vida ativa. “Tenho 81 anos e as pessoas acham que eu fico sentado na cadeira na varanda, isso não é para mim, gosto de estar aqui na quadra competindo e ajudando meu time a vencer”, disse o aposentado.



A modalidade melhora de modo significativo a autoestima dos idosos assim como toda a sua estrutura corporal, proporcionando-lhes mais flexibilidade, agilidade, equilíbrio [dinâmico] e fortalecimento anatômico. A Federação Internacional de Vôlei ainda não definiu qual país sediará o torneio, mas isso não impede dos nossos atletas treinarem ainda mais para não fazer feio na competição.

