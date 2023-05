Time feminino de rugby de Três Lagoas vai compor Seleção do Cerrado

Neste sábado (13), oito atletas mulheres do time Guaicurus de Três Lagoas embarcam para Jacareí, interior de São Paulo, para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de Rugby.

A competição já é considerada tradicional e acontece desde 1964. A segunda partida será em São José dos Campos, também no estado de São Paulo, no dia 3 de junho.

Michelle Bezerra é formada em educação física, já foi capitã do time e pratica o esporte a quase 10 anos. Para ela, o convite para participar da competição deixou todo mundo muito feliz.

O rugby é muito semelhante ao que conhecemos do futebol americano. A bola é oval e os jogadores precisam percorrer com ela todo o campo para ultrapassar a linha de fundo e encostá-la no chão. O time adversário, é claro, precisa impedir, roubar a bola e tentar pontuar do outro lado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem completa: