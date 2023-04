Time masculino de voleibol estreia com vitória nos Jogos Escolares da Juventude de MS

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul acontecem até dia 29 de abril, em Campo Grande. Nesta primeira etapa estão disputando as equipes de voleibol 15 a 17 anos, de 41 cidades do Estado.

Três Lagoas está sendo representada pelas equipes masculina (1ª divisão) e feminina (2ª divisão) apoiadas pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), que já estrearam com vitória.

Por 2 sets a 1, os nossos meninos tiveram a primeira vitória na competição contra o time de Caarapó. Na manhã de quarta-feira (26), o primeiro embate de Três Lagoas foi concluído com sucesso de 2 a 0 contra a equipe Paranhos.

No feminino, a sorte não foi a mesma, pois no jogo de estreia contra Aral Moreira, as atletas três-lagoenses perderam de 2 a 0. Ainda à tarde, elas enfrentam as representantes de Naviraí e precisam vencer para garantir a segunda colocação no grupo.

Os Jogos Escolares da Juventude são realizados pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do sul (Fundesporte), do governo do Estado.