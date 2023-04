Time sub 16 feminino de basquete da Sejuvel foca nos Jogos Escolares

A equipe de basquete feminino sub 16 da Sejuvel de Três Lagoas se prepara para os Jogos Escolares que serão realizados no mês de maio. As meninas voltaram à rotina de treino normal depois de conquistarem o vice campeonato estadual da categoria em Rio Brilhante.

A final foi contra o Água Negra, que era uma das favoritas da competição e acabou ficando com o título. Segundo o professor Edilson Tavares, o ‘Dicão’, foi um jogo de alto nível. A equipe adversária contou com o apoio da torcida, o ginásio estava cheio e elas não conseguiram encontrar o jogo. Mesmo assim elas estão de parabéns”.

Quando iniciado na juventude, o basquete não só ajuda no desenvolvimento da coordenação motora e do sistema cardiorrespiratório, mas também dos ossos, músculos e articulações.

Duas jogadoras do time foram convocadas para a seleção estadual de basquete e Dicão vai acompanha-las como auxiliar técnico. Ao todo 25 meninas treinam pela Sejuvel diariamente na quadra da Aden. As atletas têm entre 10 e 15 anos, porém Dicão afirma que trabalha também com uma equipe de iniciação ao basquete a partir dos nove anos. As aulas estão paralisadas por conta da reforma no Ginásio de Esportes da Lagoa Maior.

Larissa Mendes, de 15 anos, é uma das meninas que foi convocada para a seleção estadual de basquete. Ela treina há quase oito anos. “O jogo em Rio Brilhante foi muito difícil, mas o resultado foi muito bom. Fiquei feliz com o resultado e com a convocação”.

Joana Acre Rocha, de 14 anos, treina há menos tempo, dois anos, mas já sabe muito bem onde o esporte pode leva-la. “Minha inspiração veio da minha irmã, que ganhou bolsa de estudos por causa do basquete. Toda a minha família sempre jogou e eu pretendo seguir praticando por muito tempo”.