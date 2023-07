Times de Três Lagoas estreiam com vitórias nos Jogos Escolares da Juventude

Chegou a vez da garotada de handebol e basquetebol representar seus municípios em busca do título de campeão estadual. Começou ontem, terça-feira (18), os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul – 12 a 14 anos – em Dourados, nessas modalidades.



São 23 cidades participantes desta edição e Três Lagoas estreou com êxito em todos os jogos. No basquetebol, a nossa seleção feminina foi pra cima da equipe de Maracaju e ganhou por 25 a 12. No masculino, o placar finalizou em 35 a 19, selando a primeira vitória do nosso Município contra os rivais de Paranaíba.



No handebol, Três Lagoas está no grupo B da segunda divisão e finalizou o primeiro jogo em 8 X 4 contra Ribas do Rio Pardo. Ainda hoje, tem o segundo jogo da fase classificatória, sendo:



BASQUETEBOL

Masculino – Três Lagoas X Ponta Porã

Feminino – Três Lagoas X Água Clara

HANDEBOL

Masculino – Três Lagoas X Caarapó



As equipes de Três Lagoas contam com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) e os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul são realizados pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul (Fundesporte).