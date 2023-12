Mulher é presa e identificada em imagens de segurança arrombando loja em Três Lagoas

A Rádio Patrulha da Polícia Militar prendeu uma mulher, já conhecida nos meios policiais, por diversos furtos praticados, após ser flagrada dando cobertura a um homem, que tentava arrombar a janela de uma casa, na tarde desta terça-feira (19), na rua Antoniel Cardoso da Cunha, no bairro Santa Rita, em Três Lagoas.

A dupla teria tentado arrombar a janela da casa usando um pedaço de madeira, mas ao perceber que a vítima teria chegado ao local, a dupla se assustou. O homem, não identificado, saiu pulando os muros das residências vizinhas, mas a mulher, conhecida pelo apelido de "Tina", não conseguiu fugir e saiu caminhando tranquilamente.

Após a Polícia Militar ser informada dos fatos e das características da suspeita, a Rádio Patrulha conseguiu localizar Tina tentando invadir uma residência para se esconder da polícia, mas sem sucesso. Com autorização do dono da casa, Tina foi presa e com ela foram encontrados cartões em nome de terceiros, uma quantidade de dinheiro, uma carteira de cigarro e um celular com carregador.

Minutos depois da abordagem à suspeita, chegou ao local a vítima relatando o ocorrido e levando a bicicleta deixada pela suspeita no imóvel. Após averiguar que nada havia sido furtado na casa foi dada voz de prisão para Tina, por tentativa de furto e arrombamento. Ela foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Enquanto a mulher acompanhava o registro da ocorrência, um vídeo de um arrombamento e furto a uma loja de peças íntimas foi disponibilizado por denúncia anônima. Nas imagens registradas na madrugada do mesmo dia, seria possível identificar Tina, com a mesma roupa que havia sido presa, usando relógio no braço esquerdo e tatuagem no antebraço direito. Ela estaria tentando arrombar a fechadura da porta de uma loja e invadiu o estabelecimento com uma outra usuária de drogas. Elas furtaram as peças e dinheiro.

Após a disponibilização das imagens do crime da madrugada aos policiais militares, a suspeita vai responder por furto qualificado.