Tire dúvidas sobre o Programa de Incentivo à Regularização de Imóveis

O prazo para regularuzação de imóveis, em Três Lagoas, foi prorrogado e, dessa forma, o dono do imóvel terá até o dia 22 de dezembro de 2023 para resolver essa quetsão junto ao Setor de Fiscalização de Obras e Posturas. Nesta quinta-feira (22), a coordenadora do setor, Marília Berlato, e o técnico Tiago Toshio, participaram do programa RCN Notícias, da TVC, e falaram sobre o assunto.

Confira a entrevista: