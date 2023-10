Torneio atrai pescadores de várias regiões do Brasil

No sábado (14) e domingo (15), mais de 100 entusiastas da pesca em caiaque se reuniram, em Três Lagoas, para participar do 1º Torneio, que foi em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Este evento atraiu pescadores esportivos de diversas regiões do país.

O evento, que estava sendo planejado há três anos, teve como objetivo direcionar todo o dinheiro arrecadado para a Rede Feminina. Estima-se que, foram arrecadados mais de cinco mil reais.

Durante os dois dias de competição, os participantes embarcaram cedo em busca do exemplar mais valioso. Foram oferecidas premiações para as categorias masculina e feminina, além do prêmio para o maior tucunaré capturado.

Continue Lendo...

Neste torneio, a regra era clara: pescar, documentar e liberar o peixe de volta à água, seguindo o princípio do pesque e solte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem: