Torneio de Caiaque acontece neste fim de semana em Três Lagoas

Nos dias 14 e 15 de outubro, o Balneário Municipal "Miguel Jorge Tabox" será palco do 1º Torneio de Caiaque, em apoio à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas.

O evento oferecerá competições em quatro categorias de caiaque, incluindo Pinima, Truta, Pinguim e Ares Galáxias, com premiações e sorteios de brindes. Além da competição em si, o torneio proporcionará diversão para toda a família, com uma praça de alimentação e shows programados para os dois dias.

O evento terá início às 6h com café da manhã, e a largada dos atletas acontecerá às 7h, tanto no sábado (14), quanto no domingo (15). O primeiro dia será encerrado com uma apresentação do grupo “Projeto Nossa Vibe”, às 16h, e no domingo, a premiação começará também às 16h, seguida pelo encerramento do evento com o grupo "Meu Pagode é Nosso".

A entrada para o evento é gratuita em ambos os dias, e a praça de alimentação oferecerá diversas opções de comidas e bebidas. Os visitantes também terão permissão para trazer seus coolers com bebidas.

O torneio tem o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Turismo (Sedectt), e da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec). Todos os recursos gerados durante o evento serão destinados à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas.

Para obter mais informações ou efetuar inscrições, entre em contato pelos números de WhatsApp (67) 99256-5131 ou 99237-4837.