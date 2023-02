Torneio de futebol amador começa neste domingo

Começa neste domingo (12), dois campeonatos de futebol amador. O Campeonato Municipal de Futebol Varzeano e a Copa Municipal de Futebol Amador, que terão as partidas no Estádio Benedito Soares da Mota, o Madrugadão, em Três Lagoas.

Neste ano, 10 equipes participam do campeonato amador e foram divididas em dois grupos. No varzeano, são 22 times divididos em cinco grupos, destacando que as partidas do varzeano acontecem nos campos dos bairros Alto da Boa Vista, Jupiá, Santo André, São João e Vila Maria. O sistema classificatório será por pontuação. Na primeira fase todos os times se enfrentam e os que obtiverem maior pontuação passam para a próxima fase. Abertura acontece às 7h, com apresentação dos times participantes, pronunciamento das autoridades. Como no ano passado, os quatro times finalistas de cada campeonato receberão premiação em dinheiro, além de troféus e medalhas.

Os dois campeonatos são promovidos pela Sejuvel (Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer), de Três Lagoas.