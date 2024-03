Torneio de futebol arrecada chocolates para crianças em Três Lagoas

Em Três Lagoas, estão abertas as inscrições da quarta edição do Torneio Solidário de Futsal. O evento é realizado em parceria com a Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejuvel) e o Camisa 10 FC Três Lagoas. O objetivo é arrecadar chocolates para as crianças do bairro Osmar Dutra e da região.

As partidas serão realizadas no dia 25 de março, às 19h, no espaço Camisa 10 FC, localizado na rua Yamaguti Kankit, número 2833, no bairro Guanabara. Para participar, as inscrições podem ser realizadas até esta quinta-feira (21), através do telefone WhatsApp (67) 993118168.

De acordo com o organizador Juninho TL, a competição contará com a participação de 16 equipes. Cada uma deve doar, no mínimo, 10 caixas de bombom na hora de se inscrever.

