Torneio de Futebol Solidário busca arrecadar brinquedos para crianças

Um Torneio de Futebol Solidário será realizado na próxima quinta-feira (12), no Dia das Crianças, no Campo do Poeirão na Esplanada da NOB em Três Lagoas.

O evento visa arrecadar brinquedos, bombons e lanche que serão doados para crianças carentes nas festas do Dia das Crianças nos bairros Montanini e Boa Vista. A programação será aberto ao público. Haverá sorteios.

Torneio

Continue Lendo...

A competição terá 16 times de futebol. As inscrições das equipes devem ser feitas através do contato 67 99221-4092 - do organizador Weliton Ricardo (Cascão). A taxa de inscrição é de R$ 100,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Premiação

O torneio premiará as três equipes melhor colocadas. O 1º lugar ganhará R$ 400,00, o 2º lugar ficará R$ 200,00 e o 3º lugar receberá R$ 100,00.

Sorteio

Haverá sorteio de 15 ingressos para o Circo Super Star, que está no estacionamento do Shopping Popular. Para participar o interessado deverá enviar uma mensagem para o organizador do evento.

Saiba mais na entrevista abaixo: