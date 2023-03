Torneio solidário da Páscoa será na próxima semana

A terceira edição do Torneio Solidário de Futsal será na próxima sexta-feira (7). O objetivo do evento é arrecadar chocolates para as crianças do bairro Osmar Dutra e da região. As partidas acontecem no Ginásio Cacilda Acre Rocha a partir das 19h.

Segundo Juninho TL, organizador, a competição contará com a participação de 12 equipes. Cada uma deve doar 10 caixas de bombom na hora de se inscrever. O jogos terão tempos de 15 minutos e será ‘mata mata’, ou seja, quem perder já está fora da disputa. A premiação será troféu e medalhas.